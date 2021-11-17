Детский сад наказали деньгами за ребенка, травмированного на карусели

На Ямале прокуратура по жалобе местного жителя пришла с проверкой в детский сад «Едэйко».

Установлено, что в августе 2021 года во время прогулки на детской игровой площадке ДОУ один из детей в присутствии воспитателя в процессе игры на карусели получил травму.

Имевшие место быть нарушения в работе с детьми прокуратура подтвердила и внесла представление заведующей ДОУ об их устранении и наказании виновных лиц. Кроме того, в суд был направлен иск о взыскании компенсации морального вреда с образовательной организации.

Судом требования прокурора полностью удовлетворены, в пользу травмированной девочки было взыскано 30 тысяч рублей, рассказали «Новому Дню» в пресс-службе прокуратуры ЯНАО.

Лабытнанги, Елена Васильева

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