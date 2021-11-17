На Ямале ковидом заболели ещё 144 человека

144 новых случая коронавируса выявлено за последние сутки в ЯНАО. По данным окружного Роспотребнадзора, 9 инфицированных – среди вахтовиков, 135 – жители ЯНАО.

795 ямальцев на сегодняшний день госпитализированы с COVID-19 и внебольничными пневмониями. 96 из них находятся в тяжелом состоянии, а 22 пациента нуждаются в поддержке аппарата ИВЛ.

За последние сутки на Ямале от коронавируса скончались четыре человека. За весь период пандемии в регионе умерли 816 человек.

Салехард, Елена Васильева

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