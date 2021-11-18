Прокурор через суд требует защитить от террористов газонаполнительную станцию

В Лабытнанги прокуратура заставила защитить от террористов газонаполнительную станцию.

Как сообщает пресс-служба надзорного ведомства по ЯНАО, прокуроры пришли с проверкой на объекты топливно-энергетического комплекса, находящиеся в ведении АО «Газонаполнительная станция», и выяснили, что периметр эксплуатируемого объекта не оборудован рубежом охранной сигнализации и технически связанной с ней системой дополнительного охранного освещения.

Прокурор внес представление в адрес руководства газонаполнительной станции, однако оно было проигнорировано. В этой связи прокурор обратился с иском в суд с требованием обеспечить антитеррористическую безопасность объекта.

Суд удовлетворил требования прокурора в полном объеме.

Фактическое устранение нарушений находится на контроле прокуратуры.

Лабытнанги, Елена Васильева

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