Два ямальца полгода воровали у «Газпрома» газовый конденсат

Два ямальца полгода воровали у «Газпрома» из трубы газовый конденсат.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры округа, преступление придумали и совершали руководитель и механик не названной коммерческой организации. В мае 2018 года мужчины подсоединили трубную магистраль несанкционированной врезки к коммуникациям, расположенным около железнодорожного пути, и до 15 ноября 2018 года совершили тайное хищение газового конденсата, массой 1 006,112 тонн, причинив ПАО «Газпром» ущерб в особо крупном размере на сумму свыше 9 млн руб.

19 июля этого года обвиняемые по п. «б» ч. 4 ст. 158 УК РФ (тайное хищение чужого имущества, совершенное группой лиц по предварительному сговору, из нефтепродуктопровода, в особо крупном размере) были признаны судом виновными. Им было назначено наказание в виде 4 и 3 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима соответственно.

Не согласившись с приговором, защитники обжаловали его в апелляционном порядке, настаивая на непричастности осужденных к совершению преступления.

Судебная коллегия по уголовным делам суда ЯНАО с учетом позиции прокуратуры округа признала доводы жалоб защитников необоснованными.

Приговор вступил в законную силу.

Ноябрьск, Елена Васильева

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