В Тазовском районе ликвидированы свалки в два гектара

Прокуратура Тазовского района заставила ликвидировать свалку в Тазовском районе.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе надзорного органа по ЯНАО, в ходе проверки было выявлено в селе Находка несанкционированных свалок отходов общей площадью в 2 гектара.

В этой связи прокурор направил иск в суд к органу местного самоуправления ликвидировать свалки.

Судом полностью удовлетворены требования прокурора.

Администрацией проведены мероприятия по очистке загрязненных земельных участков.

Тазовский, Елена Васильева

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