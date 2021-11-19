В Тазовском районе ликвидированы свалки в два гектара

Прокуратура Тазовского района заставила ликвидировать свалку в Тазовском районе.
Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе надзорного органа по ЯНАО, в ходе проверки было выявлено в селе Находка несанкционированных свалок отходов общей площадью в 2 гектара.
В этой связи прокурор направил иск в суд к органу местного самоуправления ликвидировать свалки.
Судом полностью удовлетворены требования прокурора.
Администрацией проведены мероприятия по очистке загрязненных земельных участков.
Тазовский, Елена Васильева
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