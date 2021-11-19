Сотрудников департамента внешних связей ЯНАО уличили в нарушении антикоррупционного законодательства

на Ямале прокуратура вывила факты нарушения антикоррупционного законодательства в департаменте по внешним связям правительства региона.

В ходе надзорных мероприятий были установлены многочисленные факты ненадлежащего исполнения государственными гражданскими служащими департамента обязанности по предоставлению полных сведений о доходах, повлекшие отсутствие в справках сведений о банковских счетах, об имуществе (транспортные средства, земельные участки), расхождение размера задекларированного дохода с данными налоговой службы и иные несоответствия.

По итогам ревизии прокуратурой округа руководителю департамента было внесено представление. В итоге к дисциплинарной ответственности было привлечено 6 служащих департамента, а нарушения закона были устранены, сообщили в пресс-службе прокуратуры ЯНАО.

Салехард, Елена Васильева

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