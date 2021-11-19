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Пятница, 19 ноября 2021, 09:15 мск

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Ребенку, получившему травмы на недостроенной детской площадке, выплатят компенсацию

В Надыме ребенку, который получил травмы на не введенной в эксплуатацию детской площадке, выплатят компенсацию.

В прокуратуру обратилась мать, которая рассказала, что девочка получила телесные повреждения на детской площадке, расположенной на бульваре Стрижова в городе Надым. На момент происшествия детская площадка не была введена в эксплуатацию, осуществлялось ее строительство, при этом ООО «Квадрат», МУ «Управление капитального строительства и капитального ремонта» не были приняты меры к ограничению свободного доступа к объекту строительства.

В этой связи городской прокурор обратился с иском в суд о взыскании с ООО «Квадрат» и МУ «Управление капитального строительства и капитального ремонта» компенсации морального вреда, причиненного несовершеннолетней.

Судом требования прокурора удовлетворены, в пользу ребенка взысканы денежные средства в размере 30 тыс. рублей.

Надым, Елена Васильева

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