На Ямале девочке на горке оторвало палец

На Ямале девочке на горке во время игры отовало палец. По факту травмирования ребенка возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 293 УК РФ (халатность).

По данным следствия, инцидент случился в селе Азово Шурышкарского района 17 ноября 2021 года. 12-летняя девочка вечером во время катания на деревянной горке получила травму – оторвала палец.

В настоящее время следствием проводятся неотложные следственные мероприятия, направленные на выяснение всех обстоятельств происшествия.

Пострадавшей оказывается медицинская помощь в Салехардской окружной больнице.

В ходе расследования уголовного дела будет дана правовая оценка действиям должностных лиц администрации МО Азовское, ответственных за проведение своевременного ремонта и обслуживание социального объекта.

Расследование уголовного дела продолжается.

Салехард, Елена Васильева

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