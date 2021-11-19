Ямал готовится открыть три региональных зимника

На Ямале в этом году будет обустроено три региональных зимника – Аксарка – Салемал – Панаевск – Яр-Сале, Лабытнанги – Мужи – Азовы – Теги и Коротчаево – Красноселькуп, а также ледовая переправа между Салехардом и Лабытнанги. На ней дорожники «Ямалавтодор» приступили к работе 11 ноября, сообщают «Вести-Ямал».

Параллельно возводятся сразу две полосы. Сегодня ведется наморозка толщины льда, установка сигнальных вех, расчистка подходов к поверхности реки.

Если погодные условия позволят, движение по переправе откроют 26 ноября.

«Третью полосу будем делать, как откроем две полосы. Одна будет в Салехард, другая в Лабытнанги. Чтобы не было как в те года реверсивного движения – очередей и проблем перебраться», – рассказал Артём Корякин, начальник Салехардского ДРЭУ АО «Ямалавтодор», которого цитируют «Вести-Ямал».

Движение по зимней автодороге Коротчаево-Красноселькуп традиционно начинается раньше остальных. Там уже стартовало обустройство трассы.

В конце месяца дорожники приступят к работам на зимнике Лабытнанги – Мужи – Азовы – Теги.

Устройство трассы Аксарка – Салемал – Панаевск – Яр-Сале начнут после намерзания достаточной толщины льда.

На всех зимниках уже установлены КПП.

Дата открытия каждой сезонной дороги напрямую зависит от погодных условий. Дорожники призывают жителей округа соблюдать безопасность и не выезжать на закрытые зимники.

Салехард, Елена Васильева

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