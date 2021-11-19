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Пятница, 19 ноября 2021, 15:37 мск

Новости Ямал

Новости, Кратко, Популярное, Тюмень, Ямал, Югра

Ямал: выявлено еще 141 случай коронавирусной инфекции нового типа

На Ямале коронавирусная инфекция нового типа выявлена еще у 141 человека. Как уточнили в региональном оперштабе, 15 заболевших – вахтовики из других регионов РФ, остальные 126 – местные жители.

В ямальские больницы с ковидом на сегодняшний день госпитализированы 773 человека. 91 пациент находится в тяжелом состоянии, 21 пациент нуждается в поддержке аппарата ИВЛ.

За последние сутки на Ямале от коронавируса скончались три человека. За весь период пандемии в регионе умерло 822 человека.

Тюмень, Елена Васильева

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