Ямалец пойдет под суд за то, что пытался скрыть от налоговой 110 млн рублей

Житель Нового Уренгоя пойдет под суд за то, что пытался укрыть от налоговой более 110 млн рублей.
Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры по ЯНАО, речь идет о жителе Нового Уренгоя. Следствием установлено, что обвиняемый в период с 20 марта 2018 года по 30 июня 2020 года, являясь фактическим руководителем юридического лица, препятствовал принудительному взысканию налоговой недоимки в сумме 214 млн рублей. Чтобы не платить в бюджет государства директор фирмы путем заключения договоров цессии с подконтрольными ему фирмами, обеспечил перечисление организациями-дебиторами на счета аффилированных юридических лиц 110 млн рублей.
В отношении жителя Нового Уренгия было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств и имущества организации, за счет которых в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, должно быть произведено взыскание недоимки по налогам, совершенное в особо крупном размере).
Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.
Салехард, Елена Васильева
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