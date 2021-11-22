Капитальный ремонт подъезда к Ноябрьску завершен

завершились работы по ремонту подъезда к Ноябрьску. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе правительства ЯНАО, в 2021 году работы велись на финальных 7,5 км дороги. Рабочие обновили дорожное полотно, укрепили обочины, нанесли разметку, установили барьерные и перильные ограждения, укрепили 6 мостов.

«Фактически, участок дороги пересобрали заново, при этом проезд по ней не закрывался. Дорога выполняла свою основную функцию на протяжении всего срока проведения капитального ремонта», – отметил начальник Ноябрьского филиала Дорожной дирекции ЯНАО Александр Мазуров.

Капитальный ремонт дороги шёл в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» с 2019 года. В результате обновлены все 36 километров подъезда к Ноябрьску. На объекте трудились 170 человек, было задействовано около 100 единиц специализированной техники.

Автодорога имеет стратегическое значение для региона. Она обеспечивает связь нефтяной столицы Ямала с населенными пунктами Пуровского района, месторождениями нефти и газа, выводит транспортные потоки в Ханты-Мансийский автономный округ, Тюменскую область и европейскую часть страны. Среднесуточная интенсивность на участке составляет около 3 700 автомобилей в сутки.

Всего в ЯНАО в 2021 году в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» отремонтировано порядка 50 километров региональных и муниципальных дорог.

Ноябрьск, Елена Васильева

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