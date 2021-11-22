У жителей Ямала из-за пандемии появились проблемы с общением

Сегодня отмечается День психолога. Как сообщает пресс-служба правительства ЯНАО, на Ямале ежедневно более 40 специалистов дано направления оказывают помощь детям и их родителям, пожилым и инвалидам.

Трудным подросткам специалисты помогают снизить агрессию, эмоциональную напряженность, повысить мотивацию к учебе, уверенность в себе. Родителей обучают выстраивать доверительные отношения с детьми, принять своего ребенка, учитывать при общении возрастные особенности.

Для пожилых и инвалидов проводятся арт-терапия, снимающая стресс, мероприятия по релаксации, беседы, тренинги.

Валерия Витюк – психолог центра социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов в Салехарде. В учреждении работает около 3 лет, в профессии – 7 лет.

«Такой жизненный путь выбрала не случайно. Однажды мне самой очень нужна была помощь специалиста. Тогда я поняла, как это важно – оказывать психологическую поддержку людям», – рассказывает Валерия.

Среди подопечных психолога – дети и взрослые. Большинство занятий проходит в группах, в зависимости от возраста получателей соцуслуг.

Валерия старается использовать интересные методы работы, например, практикует сказкотерапию, где в игровой форме можно обнаружить страхи, тревоги, а также развить креативность, мышление.

«У многих моих подопечных в последнее время сузился круг общения, следовательно, и у детей, и у пожилых появились проблемы в коммуникации: они напряжены, легко обижаются, порой не умеют сдерживать негативные эмоции. Поэтому большое внимания также уделяю улучшению памяти, внимания, снижению агрессии у получателей соцуслуг. Рада, что могу помочь им чувствовать себя лучше», – говорит Валерия.

Также на Ямале, как и по всей стране, действует детский телефон доверия с общероссийским номером 8-800-2000-122. Психологи «горячей линии» бесплатно, круглосуточно и анонимно поддерживают граждан, попавших в трудную жизненную ситуацию.

Салехард, Елена Васильева

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