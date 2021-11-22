На Ямале «Газель» с детьми попала в ДТП

На Ямале расследуются обстоятельства ДТП с «Газелью», перевозившей детей.

Как сообщили РИА «Новый день» в пресс-службе прокуратуры округа, 22 ноября 2021 года пассажирская «Газель» перевозила шестерых несовершеннолетних детей и одного совершеннолетнего на учебу в колледж из поселка Пурпе в Губкинский. По пути следования транспортное средство столкнулось с «УАЗ Патриот». По предварительным данным пострадало два водителя, 2 студента колледжа, один из которых несовершеннолетний (имеют незначительные ушибы). Всем оказана медицинская помощь, они находятся в больнице.

По указанию прокурора автономного округа исполняющий обязанности прокурора города Губкинский Иван Осадчий лично выехал на место происшествия для установления причины и обстоятельства произошедшего.

«В ходе надзорных мероприятий прокуратурой будет дана оценка соблюдению требований законодательства о безопасности дорожного движения и профилактике дорожно-транспортных происшествий, а также соблюдению законодательства об охране жизни и здоровья несовершеннолетних, в том числе при перевозке детей.

При наличии оснований будет решён вопрос о принятии мер прокурорского реагирования.

Кроме того, прокуратура контролирует ход и результаты доследственной проверки, организованной органами полиции по данному факту», – сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе окружной прокуратуры.

Салехард, Елена Васильева

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