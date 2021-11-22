Ямал: выявлено 136 новых случаев коронавируса

136 случаев коронавирусной инфекции нового типа выявлено за минувшие сутки на Ямале. Как сообщает региональный оперштаб, 129 заражений зафиксировано среди местных жителей, 7 – у вахтовых рабочих из других регионов РФ.

В больницы ЯНАО госпитализировано 730 человек с положительными тестами на COVID-19, 109 из них находятся в тяжелом состоянии, 24 – на ИВЛ и самостоятельно дышать не могут.

За минувшие сутки в ЯНАО скончалось от последствий ковида еще три человека. Всего в статистику летальности за время пандемии попал 831 человек.

Салехард, Елена Васильева

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