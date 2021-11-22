Подрядчик заплатит 10 млн за срыв благоустройства парка

На Ямале подрядная организация заплатит 10 млн рублей штрафа за срыв сроков по выполнению работ в рамках реализации национального проекта.

Прокуратура Пуровского района устрановила, что в рамках исполнения мероприятий федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» между МКУ «Управление городского хозяйства» и ООО «Карт» был заключен муниципальный контракт на выполнение комплекса работ по устройству общественного пространства «Парк у озера Окуневое в г. Тарко-Сале» стоимостью свыше 40 млн рублей со сроком исполнения обязательств до 15 сентября 2021 года.

Однако подрядчиком в установленный срок не были выполнены все условия контракта.

Прокурор района в отношении коммерческой организации и ее директора возбудил дела об административных правонарушениях по ч. 7 ст. 7.32 КоАП РФ (действия, повлекшие неисполнение обязательств, предусмотренных контрактом на выполнение работ).

По результатам их рассмотрения виновным назначены штрафы на сумму 10 млн рублей.

Полное выполнение контрактных обязательств контролируется прокуратурой.

Салехард, Елена Васильева

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