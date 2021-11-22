На Ямале в реке ищут мужчину, провалившегося вместе со снегоходом под лед

На Ямале в Приуральском районе спасатели ведут поиски провалившегося под лед снегоходчика. Пропавшего ищут методом траления. Водолазные спуски на данный момент невозможны.

Как сообщает ГТРК «Ямал», сейчас поиски пропавшего 53-го мужчины ведут спасатели на вездеходе. Глубина реки, где ведутся поиски, составляет 30 метров. При этом водолазные спуски в настоящее время невозможны. Пропавшего ищут методом траления.

Северянин пропал еще 10 ноября. Он выехал из поселка Товопогол в село Аксарка и исчез. Позднее были обнаружены следы техники, ведущие к майне, а также личные вещи пропавшего.

Салехард, Елена Васильева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»