На трассах Ямала установили умные метеостанции: они снимают видео, подсказывают, когда надо убирать снег и помогают делать верный метеопрогноз

На трассах Ямала установили пять новых умных метеостанций. Они позволят не только оперативно ориентироваться в дорожной ситуации, но составлять более точный и актуальный метеопрогноз по округу.

Станции установлены на участках ж/д станция Ныда – Пангоды и Коротчаево – Новый Уренгой. Установка последней метеостанции ведётся на дороге Надым – Салехард.

Устройство представляет собой комплекс, состоящий из набора датчиков для автоматического измерения метео- и дорожных параметров, а также видеосистемы, которая в реальном времени передает изображение о состоянии участка, сообщили в пресс-службе правительства ЯНАО.

«Информация, поступающая со станций, поможет дорожным службам оперативнее реагировать на изменения погодных условий и вовремя принимать меры, связанные с обслуживанием дороги. Например, можно понять стоит выпустить больше техники для устранения снежных заносов или произвести обработку дороги противогололедными материалами. С помощью получаемых данных можно информировать водителей о ситуации на дороге»,– рассказал специалист технического надзора Андрей Шишкин.

Метеостанция отслеживает такие параметры, как температура и влажность воздуха, тип и интенсивность осадков, атмосферное давление, направление ветра, толщина слоя воды на поверхности. С помощью собранных данных можно спрогнозировать метеопрогноз на ближайшие 2-3 дня. Для мониторинга состояния грунта в разных погодных условиях установлен датчик промерзания грунта.

«Специализированное программное обеспечение формирует полную информацию о состоянии дороги как в текстовом сообщении, так и в диаграммах и графике, а модуль поддержки принятия решения делает расчет рекомендаций по содержанию автомобильных дорог. Помимо этого, можно отслеживать также интенсивность движения на участке дороги», – прокомментировал представитель ООО «Восток-М» Мустаев Ильшат.

Напомним, что в 2019 году по одной метеостанции установили на подъезде к Аксарке и на дороге Салехард-Аэропорт.

Салехард, Елена Васильева

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