По факту затопления теплохода в Обской губе возбуждено уголовное дело

Уголовное дело возбуждено по факту затопления теплохода в Обской губе в ЯНАО.

Как сообщает пресс-служба Центрального межрегионального следственного управления на транспорте СКР, инцидент на воде случился в ночь на 27 августа 2021 года.

По факту известно следующее: теплоход «СТ-757» и несамоходная сухогрузная баржа «СВПБА-4», груженая 530 тоннами цемента, вышли в рейс из Салехарда 22 августа 2021 года. Они шли по Оби в поселок Новый Порт в ЯНАО. В ночь на 27 августа теплоход и баржа затонули в километре от причала Мыс-Каменный.

В ходе рейса судно находилось в условиях плавания, существенного отличающихся от условий, для которых оно предназначено, что привело к неконтролируемому поступлению забортной воды в грузовые трюмы и судовые помещения, что привело к его затоплению.

Ущерб владельцу груза оценен в шесть миллионов рублей.

Пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры сообщает, что в Надымский городской суд также подан иск о принуждении собственника теплохода поднять его из воды и убрать из акватории Северного морского пути.

По факту затопления теплохода возбуждено уголовное дело ч.1 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта).

Салехард, Елена Васильева

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