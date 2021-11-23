На Ямале за сутки еще у 142 человек выявили ковид

142 человека в ЯНАО за минувшие сутки получили положительные тесты на коронавирусную инфекцию нового типа. Как сообщает региональный операштаб, всего с начала пандемии лаборатории подтвердили в ЯНАО 57 512 случаев ковида. В статистике новых инфицирований – 137 – приходится на местных жителей, остальные пять – на вахтовых рабочих из других регионов России.

В больницы округа госпитализировано 694 пациента с коронавирусом и внебольничными пневмониями, состояние 106 из них оценивается как тяжелое, 22 человека подключены к ИВЛ.

В статистику летальности от ковида за минувшие сутки попало 4 новых случая, всего за время пандемии от COVID-19 в округе скончалось 835 человек.

Салехард, Елена Васильева

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