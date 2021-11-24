В Новом Уренгое перевернулся грузовик и из него выпали дорожные плиты

В Новом Уренгое из грузовика на ходу выпали дорожные плиты. Инцидент произошел около 17.00 на улице Магистральной, сообщает УГИБДД по ЯНАО. Грузовик MAN с дорожными плитами перевернулся из-за смещения центра тяжести. В аварии пострадал водитель, он был госпитализирован с травмами средней тяжести.

С начала года на ямальских дорогах произошло 4 382 ДТП, погибли 26 человек и 288 получили травмы, в их числе – 27 несовершеннолетних.

Новый Уренгой, Елена Васильева

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