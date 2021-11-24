ЯНАО: коронавирус выявлен еще у 139 человек

На Ямале за последние сутки еще 139 человек получили положительные тесты на коронавирусную инфекцию нового типа. Всего с начала пандемии она была выявлена в округе у 57 651 человека.

Как сообщает региональный оперштаб, в структуре новых заболевших 129 – местные жители, остальные 10 – вахтовые рабочие, прибывшие из других регионов РФ. В больницы ЯНАО госпитализировано 658 пациентов с с коронавирусом и внебольничными пневмониями, 93 человека находятся в тяжелом состоянии, 24 – подключены к аппаратам ИВЛ.

За сутки в ЯНАО статистика летальности от последствий ковида пополнилась еще пятью случаями, всего за пандемию в ЯНАО умерло 840 человек.

Салехард, Елена Васильева

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