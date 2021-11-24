Беременных на Ямале продолжат тестировать на патологии плода неинвазивными методами

На Ямале будет продолжен пилотный проект по неинвазивному пренатальному тестированию будущих мам, запущенный в прошлом году. По планам, в следующем году в два раза больше женщин смогут пройти генетическое тестирование, позволяющее обнаружить возможные патологии развития ребенка на самых ранних сроках беременности. Главное преимущество нового метода – его безопасность для мамы и малыша. Тестирование проводится с помощью забора венозной крови, без инвазивного вмешательства, как это было ранее.

«Благодаря новому методу мы получаем расширенную генетическую картину о здоровье будущего малыша. При этом мамы больше не испытывают стресс при проведении самого исследования», – отметила заместитель директора окружного департамента здравоохранения Мария Захарова.

С начала года тестирование прошли 1 500 женщин. В следующем году количество исследований планируют увеличить до 3 000. Особое внимание уделят женщинам, ведущим кочевой образ жизни. Для них доступ к стандартным скринингам может быть осложнён в связи с нахождением на отдалённых территориях, и забор крови для неинвазивного пренатального тестирования является наиболее оптимальным методом провести исследование на наличие возможных патологий.

Напомним, что развитие инновационных подходов для всесторонней диагностики пациентов проводится в округе при поддержке губернатора региона Дмитрия Артюхова. В начале года в регионе запущен еще один «пилот» – генетическое тестирование на предрасположенность к онкологии. Анализ позволяет на ранних стадиях выявить склонность к заболеванию и провести углубленную диагностику родственникам тех, у кого уже был выявлен рак.

Тестирование уже прошли 200 ямальцев: 100 онкопациентов и 100 родственников. Изучением анализов генетического исследования сейчас занимаются российские ученые, которые в ближайшее время озвучат результаты, сообщили в пресс-службе администрации округа.

Салехард, Елена Васильева

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