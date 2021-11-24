российское информационное агентство 18+

Протесты против QR-кодов

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Среда, 24 ноября 2021, 14:31 мск

Новости Ямал

Новости, Кратко, Популярное, Тюмень, Ямал, Югра

Беременных на Ямале продолжат тестировать на патологии плода неинвазивными методами

На Ямале будет продолжен пилотный проект по неинвазивному пренатальному тестированию будущих мам, запущенный в прошлом году. По планам, в следующем году в два раза больше женщин смогут пройти генетическое тестирование, позволяющее обнаружить возможные патологии развития ребенка на самых ранних сроках беременности. Главное преимущество нового метода – его безопасность для мамы и малыша. Тестирование проводится с помощью забора венозной крови, без инвазивного вмешательства, как это было ранее.

«Благодаря новому методу мы получаем расширенную генетическую картину о здоровье будущего малыша. При этом мамы больше не испытывают стресс при проведении самого исследования», – отметила заместитель директора окружного департамента здравоохранения Мария Захарова.

С начала года тестирование прошли 1 500 женщин. В следующем году количество исследований планируют увеличить до 3 000. Особое внимание уделят женщинам, ведущим кочевой образ жизни. Для них доступ к стандартным скринингам может быть осложнён в связи с нахождением на отдалённых территориях, и забор крови для неинвазивного пренатального тестирования является наиболее оптимальным методом провести исследование на наличие возможных патологий.

Напомним, что развитие инновационных подходов для всесторонней диагностики пациентов проводится в округе при поддержке губернатора региона Дмитрия Артюхова. В начале года в регионе запущен еще один «пилот» – генетическое тестирование на предрасположенность к онкологии. Анализ позволяет на ранних стадиях выявить склонность к заболеванию и провести углубленную диагностику родственникам тех, у кого уже был выявлен рак.

Тестирование уже прошли 200 ямальцев: 100 онкопациентов и 100 родственников. Изучением анализов генетического исследования сейчас занимаются российские ученые, которые в ближайшее время озвучат результаты, сообщили в пресс-службе администрации округа.

Салехард, Елена Васильева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

В рубриках

Ямал, Сибирь, Россия,