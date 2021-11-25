Бюджет-2022 позволит Ямалу построить новое жилье, школы, больницы и дороги

Заксобрание ЯНАО приняло бюджет на 2022 год и плановый период. Доходы региона в будущем году составят 248 млрд рублей, расходы – 273 млрд рублей. Среди приоритетов окружных властей – расселение аварийного и ветхого жилья, строительство школ, медицинских учреждений, спортивных и культурных объектов, благоустройство дворов.

Сейчас на Ямале строятся больше 170 многоквартирных домов, многие из которых сдадут уже в следующем году. Большая часть квартир в новостройках – под переселение. Три тысячи семей переедут из аварийного жилфонда. Еще две тысячи новоселов – из числа бюджетников, многодетных и молодых семей, дети-сироты. По словам депутата Алексея Ситникова, всего в 2022 году планируется сдать 172 тысяч кв. м жилья. К 2025 году новые квартиры получат обитатели трущоб общей площадью 1 млн кв. м.

О планах по строительству объектов социальной сферы рассказал директор департамента строительства и жилищной политики ЯНАО Юрий Теряев: «В следующем году планируем ввести в эксплуатацию один детский сад и пять школ. Сдадим четыре капитальных и четыре мобильных объекта здравоохранения, три капитальных и три мобильных спортивных здания, один культурно-оздоровительный центр».

Продолжится курс и на комплексное благоустройство, который задал губернатор Дмитрий Артюхов. В следующем году планируют привести в порядок 120 дворовых и 60 общественных территорий. В бюджете-2022 на эти цели запланировано на 40% больше средств, чем в 2021 году.

Несмотря на дефицит бюджета, выросли расходы на все социально значимые направления: образование, здравоохранение, спорт, строительство социальных объектов и дорог.

«В документе учтены все задачи по развитию Ямала. Сохраняются три приоритета – здравоохранение, дороги и расселение аварийного жилья. Эти программы обеспечены финансированием. В результате в новые квартиры в следующем году переедут более 3 тысяч семей. Будут построены сотни километров дорог, больницы и поликлиники получат современное оборудование. Кроме того, намечено открытие целого ряда объектов – школ, больниц, фельдшерско-акушерских пунктов в небольших поселениях», – прокомментировал губернатор Ямала Дмитрий Артюхов.

Салехард, Елена Владимирова

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