Матери троих детей отказали в материнском капитале

Прокуратура Ноябрьска восстановила в правах многодетную мать. Женщина обратилась в надзорный орган с жалобой на то, что в 2019 году она написала заявление на материнский капитал в связи с рождением третьего ребенка в Управление социальной защиты населения администрации Ноябрьска.

По результатам рассмотрения ее заявления в выдаче ей свидетельства женщине было отказано по основанию отсутствия факта постоянного проживания в автономном округе не менее 5 лет на дату рождения третьего ребенка, сообщили «Новому Дню» в пресс-службе прокуратуры ЯНАО.

В ходе проверки прокуратурой получены достаточные доказательства, подтверждающие факт постоянного проживания многодетной матери на территории региона с 2014 года, что послужило основанием для обращения с иском в суд о признании за ней права на получение свидетельства на материнский сертификат.

Судом требования прокурора удовлетворены. По результатам апелляционного пересмотра решение оставлено без изменения и вступило в законную силу.

Ноябрьск, Елена Васильева

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