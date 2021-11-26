Ямалец забил собутыльника до смерти, отнес труп на реку и прикрыл нарванной травой

41-летний ямальчанин пойдет под суд за то, что убил собутыльника.

По версии следствия, 41-летний мужчина в августе 2013 года, находясь в одном из частных домов по улице Речная в селе Самбург, совместно со своей сожительницей и общими знакомыми распивал спиртные напитки, при этом к данной компании присоединился ранее незнакомый мужчина.

В ходе возникшей ссоры между мужчинами обвиняемый нанес руками и ногами множественные удары по голове и туловищу своему знакомому, затем, перемещаясь из дома на улицу, продолжил множественное нанесение ударов в область головы и груди.

От полученных телесных повреждений потерпевший скончался на месте преступления, спустя непродолжительное время обвиняемый перенес тело на берег реки, где нарвал травы и укрыл тело. Через год труп мужчины был обнаружен в реке местными жителями.

Уголовное дело направлено в Пуровский районный суд для рассмотрения по существу.

Прокурор Пуровского района утвердил обвинительное заключение по уголовному делу, сообщили в пресс-службе прокуратуры ЯНАО. В ближайшее время оно поступит в суд.

Ноябрьск, Елена Васильева

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