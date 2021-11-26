На Ямале три человека пострадали в ДТП с «Камазом»

В ЯНАО три человека попали в больницу после ДТП с «Камазом». Как сообщает пресс-служба окружного ГИБДД, инцидент произошел накануне на трассе Сургут – Салехард.

Водитель автомобиля Toyota не справился с управлением и допустил выезд на полосу встречного движения, где произошло столкновение с грузовым автомобилем «Камаз». После ДТП водитель и два пассажира иномарки были госпитализированы.

С начала 2021 года на ямальских дорогах было зарегистрировано 4 429 ДТП, в которых погибли 26 человек, еще 291 человек получил травмы.

Салехард, Елена Васильева

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