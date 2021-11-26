Ямал: за сутки ковидом заболело 133 человека

133 человека за минувшие сутки заболело коронавирусной инфекций нового типа за минувшие сутки. Как сообщает региональный оперативный штаб, всего с начала пандемии в округе было лабораторно подтверждено 57 920 случаев инфицирования. В числе новых заболевших 124 – местные жители, 9 – вахтовые рабочие из других регионов РФ.

В больницы Ямала на сегодняшний день госпитализировано 583 человека с COVID-19 и внебольничными пневмониями, состояние 92 из них врачи оценивают как тяжелое, 25 человек подключены к аппаратам ИВЛ.

За минувшие сутки статистика летальности пополнилась еще пятью случаями, за все время пандемии в ЯНАО о ковида и его последствий скончалось 848 человек.

Салехард, Елена Васильева

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