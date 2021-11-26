МиГ-31 И ПВО будут защищать арктические пути

Для защиты Арктики Россия будет применять военные самолеты Миг-31. Об этом в интервью ТАСС сообщил заслуженный военный летчик РФ генерал-майор Владимир Попов. По его словам, машины на это направление будет поставлены после модернизации модели. Однако, по словам заслуженного летчика, на севере есть проблема – не хватает аэропортов и обслуживающего персонала вдоль Северного морского пути. Многие из них были закрыты в постсоветское время. Сейчас пока восстановлены 10 воздушных гаваней.

Модернизированные МиГ-31 могут работать совместно с наземными ПВО, что позволяет командиру эскадрильи управлять орудиями соседних самолетов. Сейчас самолеты оснащены гиперзвуковым оружием «Кинжал». Скорость ракеты вместе со скоростью самолета составляет 9 махов.

Салехард, Елена Васильева

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