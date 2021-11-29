Ямальская прокуратура уверена, что школьникам нельзя показывать радужный флаг

Прокуратура города Лабытнанги решила, что демонстрация радужного флага наносит вред нравственному и духовному развитию школьников. К такому выводу прокуроры пришли после проверки, инициированной анонимным обращением в соцсетях. Об этом в поненедльник, 29 ноября, сообщает прокуратура Ямала. Директор школы и педагог привлечены к дисциплинарной ответственности.

Пост с сообщением о том, что на уроке в школе №8 Лабытнанги демонстрировали радужный флаг, появился в группе Лабытнанги Info 24 ноября. «Доброго времени суток! Хочется узнать мнение общественности – нормально ли размещать такое в стенах школы? Попрошу сохранить анонимность в целях безопасности, поскольку в 8 школе сейчас вообще лучше молчать, иначе ребёнок окажется в положении виноватого…», – написал пользователь.

Некоторые подписчики группы посчитали, что это пропаганда ЛГБТ. Тему подхватили СМИ. Под постом позднее директор школы Ильмир Шафагутдинов написал, что событие имело место: «Добрый вечер. Данная презентация была посвящена Дню толерантности. Один из слайдов, к сожалению, содержал данный радужный флаг. Во избежание таких случаев в будущем с ответственными проведена серьезная беседа». Также комментарий оставили с аккаунта управления образования Лабытнанги. Муниципальные служащие уверили, что с руководителями образовательных организаций будет проведена необходимая работа. В чем именно заключается работа – не раскрыли.

Очевидно прокуратура посчитала, что этого недостаточно, и провела свою проверку. По версии надзорной инстанции, демонстрация флага в день толерантности является нарушением закона. Флаг показал один из педагогов.

«За распространение информации, наносящей вред нравственному и духовному развитию несовершеннолетним, прокурор города начальнику МУ «Управление образования администрации Лабытнанги» внёс представление об устранении нарушений закона. Директор школы и педагог привлечены к дисциплинарной ответственности», – сообщили в прокуратуре.

Лабытнанги, Наталья Ефремова

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