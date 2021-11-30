На Ямале за сутки ковидом заболет 131 человек, трое – умерли

131 заболевший ковидом выявлен за минувшие сутки в ЯНАО. Всего с начала пандемии в округе инфекция была лабораторно подтверждена в 58 448 человек, среди которых 120 – местные жители, 11 – вахтовые рабочие из других регионов РФ.

Как сообщает региональный оперштаб, в больницы Ямала госпитализировано 556 человек, у которых диагностированы ковид и внебольничные пневмонии, состояние 84 из них оценивается врачами как тяжелое, 25 человек подключены к аппаратам ИВЛ.

За минувшие сутки от последствий ковида в округе умерло три человека, с начала пандемии ковидная летальность составила 862 человека.

Салехард, Елена Васильева

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