Губернатор Артюхов занял первое место в рейтинге доверия пользователей соцсетей

Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов занял первое место в новом рейтинге губернаторов по доверию аудитории социальных медиа. На втором месте – Рамзан Кадыров. Речь идёт о том, насколько пользователи соцсетей доверяют власти. Как пояснил во время презентации рейтинга в ТАСС директор Центра политического анализа и социальных исследований Павел Данилин, в основе рейтинга – несколько критериев.

Второй спикер – руководитель Центра общественно-политических проектов Константин Листратов, уточнил, что 80% веса итогового индекса – это данные социологического опроса. В нём приняли участие более 11 тыс. человек. Ещё 20% веса – это контент-анализ официальных аккаунтов губернаторов. Изучая страницы глав регионов, составители рейтинга смотрели, как много лайков, репостов и комментариев под постами авторов и как много подписчиков в акканунтах.

Данилин подчеркнул, что авторы рейтинга изучали, как губернаторы реагировали на значимые темы – введение QR-кодов, обязательную вакцинацию и в целом освещали коронавирусную повестку.

Другие критерии оценки – доверие главе и президенту (на основе социсследований); инфраструктурное развитие и комфортная среда в регионе; борьба с коронавирусом; экономическое развитие и политический менеджмент в субъекте. Также был критерий – социальная ориентированность глав регионов.

В рейтинге нет мэра Моксвы Сергея Собянина и губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова. По мнению Павла Данилина, некорректным будет участие в рейтинге глав таких суперсубъектов, так как они работают по всем направлениям коммуникаций, в том числе и через специально созданную платформу обратной связи для жителей.

Во время презентации авторы поделились своими наблюдениями – в небольших субъектах губернаторы ближе к людям, чем в более крупных (в крупных аккаунты губернаторов ведутся более официально).

Спикеры оговорились, что есть разные финансовые возможности по пиару у разных субъектов. Они это понимают, поэтому использовали для оценки объективные данные.

По мнению г-на Листратова, наилучшее результаты демонстрируют губернаторы-технократы и главы национальных республик.

За основу для анализа брались публикации и реакции пользователей в аккаунтах глав за квартал.

Салехард, Наталья Ефремова

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