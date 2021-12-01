Арт-резиденцию в Ноябрьске за 300 млн сделает компания из Югры ФОТО

Арт-резиденцию из Дворца молодёжи в Ноябрьске будет делать компания «Прайд». Цена ремонта – почти 298 млн рублей. Об этом сообщается на сайте госзакупок. В аукционе пожелала участвовать только одна эта компания из ХМАО.

Завершить работы планируется до 30 марта 2023 года. Дизайн-проект ремонта сделала фирма Pergaev Bureau, эта же компания делала проекты парка в Ноябрьске.

Как сообщала ранее мэрия Ноябрьска, площадь ремонтируемого Дворца молодёжи 2,5 тысячи «квадратов». На первом этаже появится семейное кафе, зал для кулинарных мастер-классов, детский мультимедиа центр, креативный хаб. На втором этаже будут данс-холл, фото и видеостудия, также чиновники пообещали обустроить гримёрную, швейную мастерскую и звуковую студию. Кроме того. Там будет концертный зал.

Проектировщики Pergaev Bureau охарактеризовали свой проект на своём сайте. Так они описывают холл: в интерьере преобладают тёплые горчичные оттенки, в отделке использованы штукатурка под бетон и натуральное дерево. Вытянутая стойка ресепшн завершается гипертрофированным навигационным шаром – мишенью, притягивающей гостей арт-резиденции, вокруг которой закручивается пространство холла.

«На втором этаже арт-резиденции располагается административный блок с приёмной, кабинетами руководства и сотрудников, столовой и комнатой отдыха, а также переговорными и конференц-залом», – рассказали архитекторы.

«Самым большим по площади в арт-резиденции стал креативный хаб. Здесь организована среда, в которой можно не только работать, но и получать поддержку творческой инициативе или креативному бизнесу. Внизу располагаются открытые мастерские в формате коворкинга, где эффект синергии должен стимулировать творческий процесс, а на антресольном этаже – отдельные ячейки для более тихой работы, требующей сосредоточения. Венчают пространство руки, которые соприкасаются друг с другом – это наша объёмная интерпретация картины «Сотворение Адама», символизирующей творчество», – рассказывают архитекторы на своём сайте.

фото - проектировщик. Это зона коворкинга будущей арт-резиденции фото - проектировщик фото - проектировщик фото - проектировщик фото - документация аукциона. Так сейчас выглядит Дворец молодёжи в Ноябрьске фото - документация аукциона. Так сейчас выглядит Дворец молодёжи в Ноябрьске

Ноябрьск, Наталья Ефремова

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