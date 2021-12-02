Водитель КАМАЗа стал фигурантом уголовного дела после смертельного ДТП в Новом Уренгое

В Новом Уренгое грузовик «КАМАЗ» фактически раздавил легковой автомобиль «ВАЗ». Водитель «ВАЗ» 1988 года рождения погиб на месте. В отношении водителя грузовика полиция возбудила уголовное дело. Квалификация – ч. 3 ст. 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека». Авария произошла 26 ноября 2021 года в районе перекрёстка ул. Западная Магистраль – Дружба Народов.

Как сообщает пресс-служба управления МВД ЯНАО, водитель грузовика 1991 года рождения не выбрал безопасную скорость, не справился с управлением и выехал на встречную полосу. Там он столкнулся с легковым автомобилем.

В настоящий момент в отношении подозреваемого избирается мера пресечения, сообщили в полиции.

Новый Уренгой, Наталья Ефремова

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