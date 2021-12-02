Ямал: статистику заболеваемости ковидом пополнили еще 130 человек

Еще 130 человек за минувшие стуки получили положительные тесты на ковид в ЯНАО. Как сообщает региональный оперштаб, всего с начала пандемии в округе было зафиксировано 59 707 заболевших. В числе новых заболевших 124 – местные жители, 6 – вахтовые рабочие из других регионов РФ.

В больницы ЯНАО госпитализированы 552 человека с коронавирусом и внебольничными пневмониями, в том числе 71 – в тяжелом состоянии, 20 человек подключены к аппаратам ИВЛ.

От последствий ковида в округе скончалось 870 человек, в том числе 4 – за минувшие сутки.

Салехард, Елена Васильева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»