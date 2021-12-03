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Пятница, 3 декабря 2021, 09:08 мск

Новости Ямал

Новости, Кратко, Популярное, Тюмень, Ямал, Югра

На Ямале пенсионерка отдала мошенникам 7 млн рублей, пытаясь заработать на криптовалюте

Жительница Салехарда 60 лет перевела мошенникам более 7 млн рублей, пытаясь заработать на криптовалюте. Она нашла в Сети рекламу, в которой обещали помочь заработать на инвестировании. Женщина связалась с мошенниками по указанному номеру. Она выполняла указание собеседников в течение нескольких дней. И перевела им более 7 млн рублей.

После этого она пошла в полицию. В пресс-службе управления МВД сообщили, что силовики возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».

Салехард, Наталья Ефремова

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