ЯНАО: 129 новых случаев ковида зарегистрировано за сутки

129 новых случаев коронавирусной инфекции нового типа зафиксировано за минувшие сутки в ЯНАО. Всего с начала пандемии инфекция была выявлена у 58 836 человек, сообщает региональный оперштаб.

В структуре заболевших 124 – местные жители, 5 – вахтовые рабочие, прибывшие в округ из других регионов РФ.

В больницы ЯНАО госпитализированы 554 человека с ковидом и внебольничными пневмониями, из них 63 – в тяжелом состоянии, еще 20 – на аппаратах ИВЛ.

За все время пандемии в округе от последствий ковида скончалось 875 человек, в том числе 5 – попали в статистку летальности за последние сутки.

Салехард, Елена Васильева

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