На Ямале произошёл взрыв и пожар на месторождении «Роспан», есть пострадавший

Врыв и пожар произошёл 3 декабря 2021 года на территории Восточно-Уренгойского месторождения на Ямале. Есть пострадавший. Место ЧП находится в 35 км от Нового Уренгоя. Об этом сообщает прокуратура ЯНАО. Сотрудники надзорной инстанции отправились на место ЧП, чтобы провести проверку.

Как сообщают в пресс-службе прокуратуры Ямала, по предварительным данным, сначала случился взрыв газовоздушной смеси. Затем возник пожар. Место ЧП – газоконденсатный резервуарный парк.

Также к проверке привлекается Северо-Уральское управление Ростехнадзора и Гострудаинспекция в ЯНАО, а ткже природоохранная прокуратура.

Информация обновлена 03.12. в 13:02. Как сообщили в пресс-службе компании «Роспан», возгорание на Восточно-Уренгойском лицензионном участке оперативно локализовано. Пострадавший сотрудник доставлен в больницу.

«Угроза производственной деятельности и окружающей среде отсутствует», – уточнили в пресс-службе. Там добавили, что причины ЧП выясняет комиссия.

Новый Уренгой, Пуровский раойн, Наталья Ефремова

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