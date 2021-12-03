43 медика на Ямале получили премии за ранее обнаружение рака у пациентгов

На Ямале 43 медика получили вознаграждение за раннее обнаружение онкологии у пациентов. За каждый случай рака, обнаруженный на 1-2 стадиях, врачи получают около 49 тыс. рублей, средний медперсонал – 23 тыс. рублей. Об этом рассказали в пресс-службе правительства Ямала.

Поощрение медработников, которые обнаруживают рак на ранней стадии -пилотная программа в регионе. Она введена в январе 2021 года. Ранее в пресс-службе объясняли механизм премирования – для определения кандидатуры к премированию в каждой медицинской организации будет создана специальная комиссия. Решение о премировании будет принимать руководитель медицинской организации. Выплата назначается единовременно.

В правительстве обещают, что в 2022 году начнут строить в Новом Уренгое радиологический корпус для проведения лучевой терапии. Его планируют сдать в 2024 году.

Также в регионе действует ещё одна пилотная программа. Связанная с выявлением рака: генетическое тестирование на предрасположенность к онкологии. Тестирование прошли 200 человек – 100 онкопациентов и 100 родственников. «В половине случаев подтвердилась генетическая предрасположенность. Этим пациентам назначены дополнительные обследования, все они взяты на диспансерное наблюдение». – рассказали в пресс-службе правительства Ямала.

Салехард, Наталья Ефремова

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