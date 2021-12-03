На Ямале волонтёры нарисовали плакаты против антиваксеров

Ямальские волонтёры-медики объединились и запустили акцию в поддержку вакцинации. Активисты вышли на улицы с плакатами, которые оспаривают тезисы антиваксеров, а также опубликовали фото в своих аккаунтах. Акции прошли 3 декабря в крупных городах – Салехарде, Ноябрьске и Новом Уренгое.

«Мы знаем ситуацию с коронавирусом изнутри, так как помогаем жителям и врачам. Я уверена, прививка поможет остановить инфекцию, но пока будут антиваксеры – будут полные реанимации. Давно пора вводить жёсткие меры, закрыть все общественные места для тех, кто против прививки и QR-кодов», – говорит волонтёр Светлана Касьянова. Надпись на её поакате гласит: «Наш враг – не QR-код». Другие лозунги : «Дайте отдохнуть врачам», «Рабство в невежестве» и «Наша нация за вакцинацию».

Волонтёры недоумевают, почему такой негатив вызвали именно QR-коды. «Цифровизация делает мир удобней, чему масса примеров – телефоны, которые разблокируются по отпечатку пальцев, умные гаджеты, бесконтактные пластиковые карты… QR-коды – это лишь один из элементов современной действительности на замену бумажным справкам, и он точно никого не порабощает», – написал один из добровольцев у себя в соцсетях.

На Ямале привито порядка 49% от общего количества населения. По данным депздрава, первый компонент вакцины поставили более 241 тысячи ямальцев, полностью прошли вакцинацию более 220 тысяч. Ежедневно в пункты вакцинации приходят более 2 000 северян. Однако медики называют темпы недостаточными.

Поставить прививку призвал на пресс-концеренции глава окружного депздрава Сергей Новиков: «Я прошу ямальцев пройти вакцинацию. Только тогда вирус перестанет циркулировать и мы сможем вернуться к обычной жизни. Есть первые локальные примеры. В Ямальском, Шурышкарском и Приуральском районах привились 80% жителей, подлежащих вакцинации. Мы видим, что заболеваемость в этих районах в пять раз ниже, чем в крупных ямальских городах, где вакцинация идет медленнее».

Салехард, Наталья Ефремова

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