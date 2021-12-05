Двое погибли в результате столкновения вахтовки и самосвала на Ямале

Прокуратура Ямала проведёт проверку после смертельного ДТП на дороге Обская-Бованенково. Авария случилась 4 декабря 2021 года. В ней погибли два человека, ещё двое получили травмы. Как мвдно на фото, траснпортные средста сильно повреждены.

По информации управления МЧС Ямала, произошло столкновение автомобилей «Volvo» и «КАМАЗ» (вахтовка). Как сообщается в группе «Лабытнанги info», самосвал врезался в стоящую вахтовку.

Прокуратура отмечает, что участники аварии находились на рабочем месте в момент ДТП. Однако подробностей пока нет.

«Устанавливаются причины аварии и повлекшие её нарушения законодательства. В ходе проверки прокуратура района даст оцеку солюдению требований транспортной безопасности, в том числе при содержании автомобильных дорог, а также законодательства об охране труда, поскольку обстоятельства происшествия свидетельствуют об осуществлении участниками дорожного движения в момент аварии трудовой деятельности»,– говорится в сообщении прокуратуры Ямала

Вместе с этим ни на сайте Госавтоинспекции Ямала, ни на сайте управления МВД Ямала нет никаких данных об аварии.

фото - группа "Лабытнанги сегодня" "Вконтаке"

Приуральский район, Наталья Ефремова

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