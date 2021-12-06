Ямал: за сутки выявлено 130 случаев ковида, 2 человека умерли

130 новых случаев коронавирусной инфекции нового типа выявлено за минувшие сутки на Ямале. Как сообщает региональный оперштаб, всего с начала пандемии в округе положительные тесты на ковид получили 59 227 человек. В числе новых заболевших 121 – местные жители, 9 – вахтовые рабочие из других регионов РФ.

В больницы Ямала госпитализированы 544 человека с подтвержденным ковидом и внебольничными пневмониями. 62 пациента находятся в тяжелом состоянии, 18 человек подключены к аппаратам ИВЛ.

За минвушие сутки на Ямале умерло еще два человека с подтвержденным коронавирусом, всего с начала пандемии от последствий инфекции скончались 883 человека.

Салехард, Елена Васильева

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