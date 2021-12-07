На Ямале 15 овцебыков выпустили в дикую природу

На Ямале выпустили второе небольшое стадо овцебыков в дикую природу – всего 15 особей. Животные родились в 2021 году в Полярно-Уральском природном парке. Это 3 самца, 7 самок и 5 молодых особей, сообщает пресс-служба правительства Ямала. На животных надели ошейники с GPS-трекером, чтобы отслеживать их перемещение.

В прошлый раз стадо овцебыков выпускали в 2016 году.

Овцебыков на Ямале разводят, чтобы повысить биоразнообразие экосистем и увеличить охотничье-промысловые ресурсы. В 2020 году чиновники рассказывали, что руководитель семейно-родовой общины из Красноярского края заберёт несколько ямальских животных из питомника, так как решил разводить овцебыков. При поддержке правительства края он реализует проект этнодеревни. Не исключено, что такие проекты могут появиться и на Ямале. Однако пока об этом власти Ямала не сообщают и рассказывают лишь о механизмах переселения животных.

«Выпуск позволит освоить новому виду северную часть полуострова Ямал, где они смогут найти корм и места укрытия. Как мы видим, идёт планомерная поэтапная работа по заселению арктической зоны овцебыками», – цитируют в пресс-службе начальника управления по организации работы особо охраняемых территорий службы по охране» контролю и регулированию использования биоресурсов ЯНАО Романа Тибайкина.

Овцебыков завезли на Ямал в 1997 году – 15 животных прибыли с полуострова Таймыр. Сегодня Горнохадатинский участок Полярно-Уральского природного парка – крупнейший в мире питомник овцебыков. Здесь обитают 110 животных.

В 2017 году 20 животных из питомника были отправлены в Якутию, а в 2020 году – 10 в Красноярский край.

В пресс-службе называют ориентировочное число животных в дикой природе – 300-400 особей.

Салехард, Наталья Ефремова

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