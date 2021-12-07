В Салехарде чиновники спланировали бюджет с учётом роста своих окладов на 4%

В Салехарде в городскую думу внесён проект бюджета на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов. В ближайшие дни депутаты столицы округа должны его принять. Агентство «Новый День» изучило финансовый документ.

Бюджет планируется бездефицитным. Доходы – 10,9 млрд рублей, в том числе из регионального бюджета придёт 8,7 млрд рублей.

Мэрия Салехарда сообщала: на образование направят более 40% от общей суммы расходов (4,5 млрд рублей). Это финансирование 20 детсадов (в том числе одного частного), 6 общеобразовательных организаций и 4 организаций допобразования.

На ЖКХ запланировали более 20% средств (2,3 млрд рублей). Это в том числе благоустройство (710 млн рублей), переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда, проведение капремонта и коммунальное хозяйство (980 млн рублей). В мэрии называли некоторые проекты благоустройства, на которые будут потрачены бюджетные средства: хаски-парк на базе приюта для бездомных животных, мангальная зона у скульптуры «Мамонт» и мемориал, посвящённый труженикам тыла.

Отдельной строкой в проекте бюджета на будущий год прописана индексация окладов муниципальных служащих, а также других сотрудников, которые работают не на должностях муниципальной службы. Оклады и надбавки за чин вырастут на на 4% с 1 октября 2022 года.

В материалах проекта бюджета указывается, что в 2022 году около 225 млн рублей средств адресно-инвестиционной программы Ямала будет направлено на инженерную инфраструктуру полигона ТБО в Салехарде. Объект уже начинали строить, однако процесс был остановлен. Власти Ямала решили построить его на условиях концессии. Сейчас идёт конкурс на поиск партнёра. Он должен завершиться в начале следующего года.

Деньги бюджета также планируется вложить в реконструкцию ул. Объездной, ул. Набережную, строительство ул. Ямальская, реконструкцию ул. Б. Кнунянца, а также реконструкцию проспекта Молодёжи. Есть намерения построить два малосемейных общежития. А также вложить 140 млн рублей в строительство сетей и дорог в новом микрорайоне на правом берегу р. Шайтанка. Ещё 200 млн хотят направить на инженерное обеспечение и благоустройство территории СНТ «Удача».

Салехард, Наталья Ефремова

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