Депутаты Заксобрания Ямала поддержали закон о QR-кодах

Депутаты Заксобрания Ямала поддержали федеральный законопроект QR-кодах на заочном заседании. Об этом говорится на сайте органа 7 декабря 2021 года.

Речь идёт о поправках в закон о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения РФ. Корректировки закрепляют правовой статус QR-кодов (которые выдаются после вакцинации от covid-19) и вводят с 1 февраля по 1 июня 2022 года особые условия посещения общественных мест и массовых мероприятий в связи со сложной ситуацией с распространением коронавируса. А именно – регламентирует допуск в места массового пребывания людей только граждан, имеющих прививку или медотвод.

По словам председателя Заксобрания Ямала Сергея Ямкина, вакцинация позволит избежать локдауна.

«Мы обязаны обеспечить стабильную работу всех предприятий и учреждений, в том числе социальных. Всеобщая иммунизация – это единственно верная и адекватная мера, которая не даст стране впасть в глухой локдаун, сохранит возможность граждан на передвижение и позволит оказывать качественную помощь заболевшим», – цитирует пресс-служба Заксобрания Ямала г-на Ямкина.

QR-код, который выдаётся после вакцинации, председатель думы сравнил с QR-кодом на продукты. «Он (Ямкин – прим.ред.) заметил, что сегодня никого не возмущает оплата услуг или товаров по QR-коду, что также можно расценивать как предоставление своих данных», – говорится на сайте окружной думы.

Спикера поддержали коллеги. в том числе и медики, которые непосредственно работают с коронавирусными больными. Так, заведующий перинатальным центром СОКБ Алексей Денисов отметил, что коронавирус мутирует. Это опасное заболевание, которое уносит сотни и тысячи жизней.

«Эпидемиологическая ситуация, которая сложилась у нас в стране и во всём мире, длится уже почти два года. В начале пандемии было много вопросов, но мало ответов. Коронавирус унес много жизней, это действительно трагедия. И каждый раз он только мутирует. Вакцинация – это способ обезопасить себя и окружающих от болезни. Учёными создано несколько типов вакцин: для людей старше 60 лет, для беременных женщин, чтобы мама могла обезопасить себя и своего будущего ребёнка. Создаются вакцины для детей. Безопасность вакцинирования доказана и проверена. Это единственный способ предотвратить рост заболеваемости, чтобы победить этот вирус», – заявил медик.

В пресс-службе Заскобрания отметили, что с момента усиления в ЯНАО антиковидных мер заболеваемость снижается. Число госпитализированных с коронавирусом снизилось на 40% за последний месяц.

По данным на 7 декабря 2021 года прививку поставили прошли 244 тыс. ямальцев, а более 225 тыс. завершили курс вакцинации. Коллективный иммунитет составляет 56,3%.

Салехард, Наталья Ефремова

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