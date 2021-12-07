Любопытный вахтовик украл спасательный жилет из самолета

Кражу спасательного жилета из самолета раскрыли сотрудники транспортной полиции. Спасательное спецсредство вынес с бота любопытный вахтовый рабочий.

Пропажу спасжилета обнаружили после рейса «Тюмень – Салехард» бортпроводники и обратились в полицию. Недостача была обнаружена под креслом на десятом ряду. Сотрудники транспортной полиции быстро нашли пассажира, которым оказался 31-летний житель Омской области. Он приехал на вахту, а жилет взял из любопытства.

По факту кражи возбудили уголовное дело. Ущерб оценен в 6332 рубля.

Салехард, Елена Васильева

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