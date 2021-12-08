На Ямале директором департамента экономики стал 33-летний Валерий Миронов

В правительстве Ямала назначен директор департамента экономики – им стал Валерий Миронов. Г-н Миронов возглавлял департамент в статусе исполняющего обязанности директора с лета 2021 года. Решение о назначении на пост директора принял губернатор округа Дмитрий Артюхов, сообщается на сайте правительства Ямала 8 декабря 2021 года.

Согласно справке пресс-службы правительства, Валерий Миронов родился 5 декабря 1988 года в селе Бессоновка Пензенской области. Ему 33 года. Окончил Пензенский госуниверситет по специальности «Государственное и муниципальное управление». А также – курсы РАНХиГС при Президенте России, имеет дополнительное образование в области корпоративных финансов и организации поддержки предпринимателей. Проходит магистратуру в Финансовом Университете при Правительстве РФ по направлению «Корпоративные финансы». Полуфиналист конкурса управленцев «Лидеры России» сезона 2018-2019 годов.

В период с 2008 по 2013 годы работал в коммерческих организациях. В сферу его деятельности входила оценка экономических показателей предприятия, позиционирование на рынке, развитие сети представительств и коммуникации с потребителями.

В 2013 году перешёл на госслужбу в Пензенской области.

Салехард, Наталья Ефремова

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