Власти Ямала раскрыли источник финансирования бесплатной догазификации

До конца 2022 года на Ямале бесплатно газ проведут до 832 домохозяйств. Речь идёт о социальной газификации – когда от общего газопровода в посёлке или городе ведут трубу до земельного участка гражданина. Затраты по проведению газа по участку и на покупку внутридомового оборудования житель берёт на себя. Льготным категориям граждан со следующего года компенсируют 100 тыс. рублей на эти цели. Об этом сообщил 8 декабря на пресс-конференции директор департамента тарифной политики, энергетики и жилищно-коммунального комплекса ЯНАО Дмитрий Афанасьев. Таким образом Ямал выполнит поручение президента РФ Владимира Путина о бесплатной подводке газа до участков граждан. Деньги на эти цели заложат в тариф, также в финансировании поучаствует «Газпром».

По словам г-на Афанасьева, бесплатно газ до участка уже получили 26 объектов. По его данным, это 17 домов в Ноябрьске, 4 – в Тарко-Сале и 7 – в Салехарде (почему цифра не сходится – непонятно, вероятно, оговорка. прим.ред.)

«Более 500 участков (в программе догазификации Ямала – прим.ред.) – это Салехард. Огромная нагрузка ляжет на местную газораспределяющую организацию УСГГ (АО «Управление по строительству газопроводов и газификации» прим.ред.). Большая часть денег будет выделена путём утверждения специальной надбавки к тарифу на транспортировку газа распределительной организации, но в то же время этих денег не хватает. Поэтому РФ поделены операторы внутри каждого субъекта из ГК «Газпром». Они будут заключать финансовые соглашения с газораспределительными организациями и компенсировать части затрат по догазификации населённых пунктов»,– назвал финансовую схему г-н Афанасьев.

Он обозначил условия, при которых в программу догазификации смогут войти или уже вошли садоводческие товарищества. «Есть нюанс: если садоводческое товарищество, общество, организовано как юрлицо, то газификация будет проходить до границы самого товарищества, не до участков каждого члена товарищества. И ещё одно ограничение: товарищество должно находиться в рамках населённого пункта. Таких достаточно. В Новом Уренгое будет газифицировано 10 СНТ», – рассказал директор департамента.

Он заключил, что план-график «живой» – в него могут вносить изменения.

Салехард, Наталья Ефремова

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