Власти Ямала объяснили медленные темпы газификации региона

Директор профильного департамента в правительстве Ямала Дмитрий Афанасьев рассказал о газификации региона. Он объяснил, почему в округе, который добывает газ для страны и иностранных потребителей, такие низкие темпы подключения жителей к этому виду топлива. По словам г-на Афанасьева, главная причина – это отдалённость посёлков и отсутствие дорог. Он рассказал, что сейчас идёт газификация села «Новый Порт» в Ямальском районе, следующее в очереди – Антипаюта в Тазовском районе. Оба села находятся в районе добычи углеводородов.

Как уточнил г-н Афанасьев, в посёлке Харсаим, который подключили в этом году, заменили электро и теплооборудование. Расходы на это заложены в тарифе, так что пока он снижаться не будет.

«Утверждена общая программа газификации региона на 5 лет. В этом году уже состоялось долгожданное подключение посёлка Харсаим Приуральского района. <…> Не могу сказать, что будет резкое падение тарифа, потому что все капитальные затраты, связанные с переводом генерирующего оборудования на газ, нужно будет окупать. В течение трёх лет тариф, наверное, будет оставаться тем же, а после трёх лет, конечно, будет резкое снижение», – объяснил директор департамента тарифной политики, энергетики и жилищно-коммунального комплекса ЯНАО Дмитрий Афанасьев.

В селе Новый Порт, которое сейчас подключают, также заменят оборудование. Село будет подключено не к центральной системе газоснабжения, а к мощностям компании «Газпром Нефть», у которой в районе расположено месторождение. «В посёлке в следующем году будет установлена газопоршневая электростанция и переоборудованы котельные на газ», – сообщил спикер.

В 2024 году газ придёт в Антипаюту.

Дмитрий Афанасьев рассказал о том, что в правительстве Ямала рассматривали различные варианты газификации населённых пунктов. Тянуть газ к малым посёлкам очень невыгодно. В качестве альтернативы изучали возможность использования СПГ с завода «Новатэка». Однако этот вариант оказался неудобным.

«Процесс (газификации региона – прим.ред.), конечно, идёт медленно. Из 92 населённых пунктов газифицировано в ЯНАО только 27. Вроде бы добывающий округ, но, к сожалению, процесс у нас затянут. Ответ простой – много малых населённых пунктов. Они все не имеют транспортной схемы, они далеко расположены от месторождений либо от централизованной системы газоснабжения, поэтому экономически бывает нецелесообразно проводить за многие сотни километров газопровод, чтобы снабжать газом тысячный или трёхтысячный посёлок.

Мы много раз исследовали эти проблемы. Даже пытались переходить на СПГ. <…>. Но не совсем выгодно с точки зрения экономии переводить посёлки на СПГ. И не совсем получается в связи с тем, что нет постоянной транспортной схемы. А СПГ это всё-таки... сжижение газа происходит только для транспортировки на определённое количество времени. Нельзя на год запастись СПГ. Его хранение вылезет в большую копеечку. Он должен храниться при температуре минус 160. Нужно создавать холодильные мощности», – заключил Дмитрий Афанасьев.

Салехард, Наталья Ефремова

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