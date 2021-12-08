ЯНАО: еще 128 человек заразились ковидом, 4 – умерло

128 человек в ЯНАО получили положительные тесты на ковид за минувшие сутки. Как сообщает региональный оперштаб, всего с начала пандемии в округе было подтверждено 59 тысяч 484 случая ковида.

Среди новых заболевших 121 – местные жители, 7 – вахтовые рабочие, прибывшие в ЯНАО из других регионов РФ.

В больницы округа госпитализированы с ковидом и внебольничными пневмониями 517 человек, 50 из них – в тяжелом состоянии, 12 – подключены к аппаратам ИВЛ.

С начала пандемии в округе от последствий ковида умерло 890 человек, в том числе 4 попали в статистику летальности за минувшие сутки.

Салехард, Елена Васильева

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